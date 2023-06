Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Brände Brand in Krankenhaus: Vier Verletzte Von dpa | 30.06.2023, 05:25 Uhr

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Marl im nördlichen Ruhrgebiet sind vier Menschen verletzt worden. Zwei von Ihnen seien Mitarbeiter des Krankenhauses, die anderen zwei Patienten, teilte die Stadt mit. Der Brand war aus unbekannter Ursache am Donnerstagabend in einem Patientenzimmer ausgebrochen.