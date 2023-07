Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Märkischer Kreis Brand in Iserlohn: Leichnam geborgen Von dpa | 17.07.2023, 14:58 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Iserlohn (Märkischer Kreis) haben Höhenretter den Leichnam einer Person geborgen. Geschlecht und Alter des Toten seien weiter unklar, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Das Ergebnis der Obduktion stehe noch aus.