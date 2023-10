Feuerwehreinsatz Brand in Industriehalle in Bielefeld: Vier Verletzte Von dpa | 19.10.2023, 15:49 Uhr | Update vor 39 Min. Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein Brand in einer Industriehalle in Bielefeld hat einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. An einer Werkbank habe sich aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer entzündet, 13 Mitarbeiter atmeten bei Löschversuchen Rauchgas ein, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Wegen der hohen Betroffenzahl sei man am Mittag mit einem größeren Aufgebot und auch mit Notärzten angerückt. Es habe sich aber herausgestellt, dass lediglich vier Personen zur weiteren Klärung in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Zuvor hatte das „Westfalen-Blatt“ berichtet.