Brand in Halle mit Gefahrgut in Bad Oeynhausen gelöscht

Die Feuerwehr hat am frühen Freitagmorgen einen Großbrand in einer Gefahrenguthalle in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) gelöscht. Der Brand sei etwa um 0.30 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Freitagvormittag.