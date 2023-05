Brand in großem Mehrfamilienhaus in Minden Foto: Sandra Knauthe/Die Blaulichtrepo up-down up-down Minden-Lübbecke Brand in großem Mehrfamilienhaus: 43 Menschen verletzt Von dpa | 07.05.2023, 09:02 Uhr

Bei einem Brand in einem Wohnkomplex in Minden haben 43 Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Die Betroffenen wurden jedoch nur leicht verletzt, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte. Im Keller des großen Mehrfamilienhauses im Stadtteil Bärenkämpen, in dem etwa 80 Menschen gemeldet sind, war am Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Der starke Rauch zog schnell über das Treppenhaus nach oben, so dass die Bewohner ihre Wohnungen nicht verlassen konnten. Die Feuerwehr musste sie mit Atemschutzausrüstung aus den Wohnungen holen, einige wurden per Drehleiter von Balkons gerettet.