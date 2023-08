Leverkusen Brand in Großbäckerei sorgt für Rauchwolke Von dpa | 13.08.2023, 17:12 Uhr Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down

In Leverkusen ist am Sonntag ein Feuer in einer Großbäckerei ausgebrochen. Dort stehe seit dem Nachmittag eine Halle in Vollbrand, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr. Die Halle sei mittlerweile teilweise eingestürzt, das Feuer werde von außen bekämpft. Eine Anwohnerin im Umfeld der Bäckerei sei wegen Kreislaufproblemen zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht worden, Mitarbeiter des Unternehmens seien nach ersten Einschätzungen nicht verletzt worden.