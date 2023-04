Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand in Geschäft in Krefeld: Starke Rauchentwicklung Von dpa | 25.04.2023, 18:04 Uhr

Ein Feuer in einem Geschäft in Krefeld-Cracau hat am Dienstagnachmittag für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Das Feuer habe mutmaßlich einen hohen Schaden in dem am Ende völlig verrauchten Laden verursacht, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Rettungskräfte sichteten vorsorglich die Kunden und das Personal, die das Geschäft zuvor selbst verlassen hatten. Verletzt wurde ersten Erkenntnissen zufolge aber niemand. Zur genauen Schadenshöhe sowie zur Brandursache konnte der Sprecher noch keine genauen Angaben machen. Die Nachlöscharbeiten dauerten am späten Nachmittag an.