Duisburg Brand in Flüchtlingsunterkunft: 120 Bewohner in Sicherheit Von dpa | 28.12.2022, 14:41 Uhr

Ein Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Duisburg ist glimpflich ausgegangen. Die 120 Bewohner seien vom Sicherheitsdienst der Einrichtung rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Niemand sei verletzt worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte seien Flammen und dichter Rauch aus einem Fenster im Erdgeschoss gekommen. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnten die Bewohner zurück ins Gebäude. Die Brandursache war für die Polizei zunächst unklar. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es aber nicht, sagte eine Sprecherin.