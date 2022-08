Feuerwehrleute stehen um ein Auto, das einen Unfall gehabt hat. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied up-down up-down Gütersloh Brand in Fachwerkhaus: Mehrere Hunderttausend Euro Schaden Von dpa | 14.08.2022, 11:02 Uhr

Ein Feuer in einem Dreifamilienhaus in Gütersloh hat einen Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. Der Brand war am späten Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl des Fachwerkhauses ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand - beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich keine Bewohner mehr in dem Gebäude. Allerdings wurde das Wohnhaus stark beschädigt. Der Dachstuhl sei einsturzgefährdet, teilte die Polizei abschließend mit.