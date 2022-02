Nach dem Großbrand in Essen FOTO: David Young Nordrhein-westfalen Brand in Essen: Neue Wohnungen für Mieter angeboten Von dpa | 28.02.2022, 11:50 Uhr | Update vor 51 Min.

Eine Woche nach dem verheerenden Brand in einem Essener Mietshauskomplex hat die Polizei Teile des Gebäudes wieder für den Eigentümer freigegeben. In anderen Gebäudeteilen liefen die Arbeiten der Sachverständigen weiter. Eine Brandursache stehe weiter nicht fest, sagte ein Polizeisprecher am Montag.