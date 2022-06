Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vor einer Asylbewerberunterkunft in der es gebrannt hat. Foto: Tim Oelbermann/dpa FOTO: Tim Oelbermann Mettmann Brand in Asylunterkunft: Technischer Defekt unwahrscheinlich Von dpa | 07.06.2022, 13:28 Uhr

Nach dem Brand mit Verletzten und erheblichem Sachschaden in der kommunalen Asylbewerberunterkunft in Langenfeld bei Düsseldorf halten die Ermittler einen technischen Defekt für unwahrscheinlich. Das teilte die Kreispolizeibehörde Mettmann am Dienstag mit. Die Brandursache sei jedoch noch nicht zweifelsfrei geklärt. So sei nach bisherigem Ermittlungsstand noch nicht klar, ob der Brand vorsätzlich gelegt worden oder fahrlässig entstanden sei. Bislang hätten sich keine Hinweise darauf ergeben, „dass der Brand von einer nicht für die Unterkunft zugangsberechtigten Person vorsätzlich gelegt worden sein könnte“.