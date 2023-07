Polizei Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Brand im Uni-Center Köln: Vier Tatverdächtige bei Polizei Von dpa | 03.07.2023, 16:52 Uhr

Kurz nach Beginn einer Öffentlichkeitsfahndung sind vier wegen eines Brandes im Kölner Uni-Center gesuchte junge Tatverdächtige zur Polizei gegangen. Das 15 Jahre alte Mädchen sowie drei Jungen im Alter von 15, 16 und 19 Jahren hätten sich am Wochenende mit ihren Erziehungsberechtigten auf der Wache gemeldet, teilte die Polizei am Montag in Köln mit. Sie stünden im Verdacht, am 26. Januar den Brand in einem der Kellerabteile des Hochhauses verursacht zu haben.