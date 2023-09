Bottrop Brand im Treppenhaus: Feuerwehr rettet fünf Menschen Von dpa | 10.09.2023, 13:43 Uhr | Update vor 15 Min. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Fünf Menschen - darunter zwei Kleinkinder - hat die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag in Bottrop mit einer Drehleiter aus einer Wohnung vor einem Brand im Treppenhaus gerettet. Der 34-jährige Wohnungsinhaber, zwei Frauen und die Kleinkinder hätten die Wohnung im zweiten Stock nicht mehr verlassen können, teilte die Bottroper Feuerwehr mit. Nach ihrer Rettung seien alle Menschen durch einen Notarzt untersucht worden. Der Wohnungsinhaber sei anschließend wegen eines Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gefahren worden, sagte am Sonntag ein Feuerwehrsprecher.