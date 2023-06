Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Essen Brand im Dachstuhl eines Wohnheims endet glimpflich Von dpa | 07.06.2023, 19:57 Uhr

Ein Brand im Dachgeschoss eines dreistöckigen Wohnheims für Menschen mit Behinderungen in Essen ist am Mittwoch glimpflich ausgegangen. Von den 15 gemeldeten Personen seien nur drei Bewohnerinnen und Bewohner sowie zwei Betreuer in dem Haus gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Alle wurden in Sicherheit gebracht. Der Brand habe sich schnell auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet, so dass weitere Einsatzkräfte alarmiert werden mussten. Die Feuerwehr bekämpfte das Feuer von innen und außen.