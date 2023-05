Feuerwehr Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Dortmund Brand gegenüber Feuerwehrwache: Bewohner gerettet Von dpa | 20.05.2023, 13:05 Uhr

Glück im Unglück hatten die Bewohner eines Hauses im Dortmunder Stadtteil Marten bei einem Wohnungsbrand am frühen Samstagmorgen: Gegenüber dem Haus befindet sich nämlich eine Feuerwehrwache. Dort sei das Feuer im zweiten Obergeschoss gegen 3.20 Uhr bemerkt und gemeldet worden, teilte die Feuerwehr am Samstag mit. Zwei Löschzüge seien schnell am Brandort gewesen. Die Feuerwehrleute retteten vier Bewohner über eine Drehleiter. Eine Frau kam zur Untersuchung ins Krankenhaus, konnte aber danach wieder entlassen werden. Die Brandursache werde weiter untersucht, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Wohnungen in dem Haus sind vorerst unbewohnbar.