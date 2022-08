ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Feuerwehreinsatz Brand auf Gelände von ehemaliger Zeche Consolidation Von dpa | 09.08.2022, 09:47 Uhr

In einem Park auf dem Gelände der stillgelegten Zeche Consolidation in Gelsenkirchen ist am Montag ein Feuer ausgebrochen. Der Brand im Consol-Park habe sich am Nachmittag auf eine Fläche von 1700 Quadratmetern ausgebreitet, teilte die Feuerwehr am Montagabend mit. Das Feuer sei am späten Nachmittag gelöscht worden. Vermutlich habe sich das Gras wegen einer weggeworfenen Zigarette entzündet. Die Polizei ermittelt.