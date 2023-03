Die Brandermittler sind in Steinhagen noch zu keinem Ergebnis gekommen. Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down In einem Fall war es Brandstiftung Brände im Kreis Gütersloh: Sechs Jugendliche festgenommen Von Anke Schneider | 02.03.2023, 14:19 Uhr

Am 7. Februar brannte in Steinhagen im Kreis Gütersloh eine Halle der Firma Bestpool. Nur vier Tage später ging eine Firmenhalle in Rheda-Wiedenbrück, ebenfalls Kreis Gütersloh, in Flammen auf. In einem der beiden Fälle kommt so langsam Licht ins Dunkel.