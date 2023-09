Feuerwehreinsatz Bottroper Lagerhalle in Vollbrand Von dpa | 14.09.2023, 08:18 Uhr | Update vor 1 Std. Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down

In einer Lagerhalle in Bottrop ist am frühen Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Feuerwehr in Vollbrand, wie ein Sprecher der Bottroper Feuerwehr mitteilte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung gab die Feuerwehr zwischenzeitlich eine Warnung heraus. Es habe keine Verletzten gegeben. Am Donnerstagmorgen löschten die Einsatzkräfte weiterhin Glutnester ab. Zudem liefen Reinigungsarbeiten wegen ausgelaufenen Öls, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.