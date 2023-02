Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Finanzen Borussia Dortmund macht mehr Gewinn Von dpa | 17.02.2023, 14:39 Uhr

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund macht nach einer schwierigen Zeit in der Corona-Pandemie wieder bessere Geschäfte. Im zweiten Halbjahr 2022 sei ein Konzerngewinn von 40,2 Millionen Euro verbucht worden und damit 7,2 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das börsennotierte Unternehmen am Freitag mit. In den drei vergangenen, jeweils bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahren hatte der BVB tiefrote Zahlen geschrieben. Nun ist der Champions-League-Teilnehmer wieder auf Wachstumskurs, der Umsatz kletterte im ersten Halbjahr des Geschäftsjahrs 2022/23 um 9 Millionen auf 221,6 Millionen Euro.