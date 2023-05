Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Fußball Borussia Dortmund brechen ein: Meistertitel verspielt Von dpa | 29.05.2023, 09:15 Uhr

Die verpasste Deutsche Meisterschaft von Borussia Dortmund hat nicht nur die Fans in tiefe Trauer gestürzt. Auch bei den Anlegern des Fußballclubs herrscht am Pfingstmontag Ernüchterung: Auf der Handelsplattform Tradegate brachen die BVB-Aktien am Morgen im vorbörslichen Handel um ein Drittel auf 3,92 Euro ein. Sie drohen damit mehr zu verlieren, als die Hoffnungsrally der Vorwoche an Kursgewinn brachte.