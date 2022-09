Polizei Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Bordell-Mitarbeiter bei Streit lebensgefährlich verletzt Von dpa | 03.09.2022, 19:33 Uhr

Bei einem Streit mit renitenten Gästen sind zwei Mitarbeiter eines Düsseldorfer Bordells am Samstag durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Nach den Ermittlungen der Polizei wollten die beiden eine Gruppe von sieben Männern aus dem Saunaclub im Stadtteil Rath werfen, weil diese sich nicht angemessenen verhielt. Dabei sei es zu einem Streit gekommen, bei dem mindestens einer der Gäste ein Messer zückte. Die beiden 34 und 32 Jahre alten Opfer wurden so schwer verletzt, dass sie in Lebensgefahr schweben, wie eine Polizeisprecherin sagte.