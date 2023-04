Kirschblüte Foto: Monika Skolimowska/dpa up-down up-down Frühling Bonner Kirschblüte soll erst nach Ostern erstrahlen Von dpa | 07.04.2023, 09:06 Uhr

Die prächtige Bonner Kirschblüte lockt jährlich Scharen von Touristen und Selfie-Jägern an. Weil es in den vergangenen Tagen noch recht kalt war, wird der Höhepunkt des Naturschauspiels erst in der kommenden Woche erwartet.