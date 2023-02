Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Bonner „Cold Case“ nach mehr als fünf Jahren aufgeklärt Von dpa | 14.02.2023, 13:00 Uhr

Mehr als fünf Jahre nach der Tötung eines 42-Jährigen in Bonn hat die Mordkommission den „Cold Case“ aufgeklärt. In den Niederlanden sei eine 34-jährige Verdächtige festgenommen worden, teilte die Bonner Polizei am Dienstag mit.