Rhein-Kreis Neuss Bombenverdacht: 6000 Menschen müssen Wohnungen verlassen Von dpa | 11.04.2023, 16:52 Uhr

Bis zu 6000 Menschen müssen wegen Bombenverdachts am kommenden Donnerstag in Neuss ihre Wohnungen verlassen. Auch ein Krankenhaus und Pflegeeinrichtungen mit 650 Patienten würden evakuiert, teilte die Stadt am Dienstag mit. Für die Betroffenen, sofern sie nicht in andere Einrichtungen verlegt werden, werde eine große Turnhalle bereitgestellt.