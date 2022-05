ILLUSTRATION - Ein Absperrband mit der Aufschrift «Polizeiabsperrung» ist vor einem Polizeiwagen aufgespannt. Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied Evakuierung Bombenfund: 700 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen Von dpa | 03.05.2022, 14:17 Uhr

Im Keller eines Mehrfamilienhauses in Essen ist ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. An dem Gebäude hatten eigentlich Bauarbeiten stattfinden sollen. Bei Sondierungen habe sich jedoch am Dienstag herausgestellt, dass unter dem Keller eine Bombe liege, teilte eine Stadtsprecherin mit. Der ungewöhnliche Fundort sei auch für sie ein Novum.