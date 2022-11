Polizei Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz Bombenentschärfung nahe Autobahn bei Krefeld: A44 gesperrt Von dpa | 24.11.2022, 15:46 Uhr

Weil eine britsche Fünf-Zentner-Bombe in Krefeld Fichtenhain nahe der A44 entschärft werden muss, wird die Autobahn am (heutigen) Donnerstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Krefeld-Osterrath und -Fichtenhain gesperrt. Die Sperrung sollte um 15.30 Uhr beginnen. Experten des Kampfmittelräumdienstes der Bezirksregierung Düsseldorf sollen danach die Bombe entschärfen. Wie die Stadt Krefeld mitteilte, seien zwölf betroffene Haushalte in der Nähe des Fundortes sowie ein angrenzendes Gewerbegebiet evakuiert worden. Die Bevölkerung werde über das Lokalradio Welle Niederrhein laufend informiert. Auch könnten die Menschen die Entwicklung auf der Homepage der Stadt (www.krefeld.de) verfolgen.