Notfall Bombenentschärfung in Köln: Schulen müssen evakuiert werden Von dpa | 09.02.2023, 12:19 Uhr

Wegen einer Bombenentschärfung müssen in Köln drei Schulen evakuiert werden. Die Entschärfung des Blindgängers im Stadtteil Lindenthal solle noch am Donnerstag erfolgen, teilte die Stadt mit. Die englische Fünf-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Morgen entdeckt worden. Für die Dauer der Entschärfung werden alle Menschen im Umkreis von 400 Metern ihre Häuser verlassen müssen. Wie viele Bewohner betroffen sind, war zunächst unklar. Neben den drei Schulen befinden sich in dem Gebiet auch mehrere Einrichtungen der Universität.