Polizeieinsatz Bombendrohung in Borken: Drei Gebäude geräumt Von dpa | 04.08.2023, 16:11 Uhr

In Borken sind nach einer Bombendrohung drei Gebäude im Innenstadtbereich vorsorglich geräumt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die Drohung am Mittag bei einem Telekommunikationsunternehmen eingegangen. Von der Räumung seien 50 bis 100 Menschen betroffen gewesen, viele hätten die drei Gebäude schon vor dem Eintreffen der Polizei verlassen, sagte ein Sprecher. Es sei alles ruhig und ohne jede Panik verlaufen. „Ob eine Gefährdungslage besteht, wird noch ermittelt.“ Damit sei auch offen, ob in den Gebäuden Durchsuchungen erforderlich würden. Ein Straßenbereich vor den Gebäuden sei abgesperrt, könne aber leicht umfahren werden. Zuvor hatte Radio WMW berichtet.