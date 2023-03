Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Schulen Bombendrohung gegen Schulen: Verdächtiger im Ausland? Von dpa | 25.03.2023, 21:23 Uhr

Nach einer Bombendrohung gegen zwei Schulen in Mönchengladbach hat die Polizei einen 15-jährigen Tatverdächtigen ermittelt. Er soll aus dem Ausland Drohschreiben an die Schulen geschickt haben, wie die Polizei am Samstag in Mönchengladbach mitteilte.