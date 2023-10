Köln Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft Von dpa | 06.10.2023, 05:41 Uhr | Update vor 47 Min. Absperrung Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf einer Grünfläche in der Kölner Innenstadt ist in der Nacht zum Freitag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden und erfolgreich entschärft worden. Die amerikanische Zehn-Zentner-Bombe wurde im Bereich des Inneren Grüngürtels gefunden, wie die Stadt Köln in einer Pressemitteilung informierte. Für die Zeit der Entschärfung mussten etwa 5400 Menschen ihre Häuser im umliegenden Bereich verlassen, eine Anlaufstelle sei in der DITIB-Zentralmoschee eingerichtet worden. Auch die im Evakuierungsbereich liegenden Bahnsteige des Bahnhofs Köln-West mussten geräumt werden. Gegen 23.28 Uhr wurde die Bombe entschärft, die Sperrungen aufgehoben und die Anwohner konnten wieder in ihre Häuser zurück.