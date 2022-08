Der Sänger Dieter Bohlen steht auf der Bühne. Foto: Henning Kaiser/dpa/Archivbild FOTO: Henning Kaiser up-down up-down Musik Bohlen spielt alte Modern-Talking-Hits für „Schnuckelhasen“ Von dpa | 07.08.2022, 09:03 Uhr

Musikproduzent Dieter Bohlen hat alte Modern-Talking-Hits auf großer Bühne neu aufleben lassen. Der 68-Jährige trat am Samstagabend bei einem Open-Air-Festival in Bonn auf, auf dem vornehmlich Schlagerstars ihre Lieder spielten. Bohlen war als Höhepunkt des Abends vorgesehen - und präsentierte unter anderem „You're My Heart, You're My Soul“, „Cheri Cheri Lady“ und „Brother Louie“. Die Songs sind noch gut bekannt als Hits von Modern Talking - dem Popduo, das Bohlen einst mit Thomas Anders gebildet hatte. „Hallo Schnuckelhasen!“, begrüßte der Musiker, der bald auch auf eine ganze Comeback-Tour gehen will, das Publikum.