Jahreswechsel Böllerverbotszonen an Silvester in mehreren NRW-Großstädten Von dpa | 29.12.2022, 07:27 Uhr

In einigen Großstädten in Nordrhein-Westfalen werden für die Silvesternacht aus Sicherheitsgründen Böllerverbotszonen eingerichtet. In Köln, Düsseldorf, Bielefeld und Dortmund etwa dürfen zum Jahreswechsel Feuerwerkskörper nur außerhalb der Sperrzonen gezündet werden. Dadurch solle es weniger Verletzungen geben und weniger Menschen würden durch unsachgemäßen Gebrauch von Feuerwerkskörpern gefährdet, hieß es zuletzt von der Stadt Düsseldorf.