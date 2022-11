Böller und Brandsatz bei Tuningtreff geworfen Foto: Albrecht/7aktuell/dpa up-down up-down Kriminalität Böller und Brandsatz geworfen: Eine Person verletzt Von dpa | 05.11.2022, 09:13 Uhr

Bei einem Treffen der Tuning- und Raserszene an der A42 in Castrop-Rauxel (Kreis Recklinghausen) ist ein Mensch durch einen Knallkörper verletzt worden. Außerdem sei ein Brandsatz nach einem Streifenwagen der Polizei geworfen worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen. Dieser verfehlte demnach aber den Einsatzwagen und konnte vor Ort gelöscht werden. Das Fahrzeug blieb unbeschädigt. Beamte wurden dabei nicht verletzt.