Ein Kleinflugzeug ist im Kreis Soest von einer Böe erfasst worden und deswegen abgestürzt. Der 56-jährige Pilot wurde dabei in Bad Sassendorf am Samstag nach Polizeiangaben schwer verletzt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus, teilt die Polizei mit. Als die Maschine von der Böe erfasst wurde, habe sich der Mann bereits im Landeanflug auf den Flugplatz in Lohne befunden, hieß es von der Polizei. Der 56-Jährige war der einzige Insasse des Flugzeugs.