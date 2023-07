Badeunfall in Bochum: Das Kind war am Dienstagnachmittag von Tauchern leblos in drei Metern Tiefe aus der Ruhr gezogen worden. Foto: Justin Brosch/dpa up-down up-down Badeunfall in Bochum Feuerwehr rettet 10-Jährigen aus der Ruhr – reanimiertes Kind kämpft um sein Leben Von dpa | 11.07.2023, 20:50 Uhr | Update vor 40 Min.

Badeunfall in Bochum: Ein zehnjähriger Junge war am Dienstagnachmittag von Tauchern leblos in drei Metern Tiefe aus der Ruhr gezogen worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Bochum am Abend sagte.