Prozess Bluttat vor Augen des Sohnes: Vater vor Gericht Von dpa | 19.09.2023, 18:05 Uhr | Update vor 36 Min. Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down

Vor den Augen seines 13-jährigen Sohnes soll ein Vater in Düsseldorf versucht haben, seine Frau zu erstechen. Von heute (9.00 Uhr) an muss er sich wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht verantworten. Die Tat geschah am 19. April dieses Jahres im Stadtteil Garath. Die Frau überlebte trotz lebensgefährlicher Verletzungen durch mehrere Messerstiche.