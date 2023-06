Gerichtsbank Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Düsseldorf Bluttat in Flüchtlingsunterkunft: Angeklagter bestreitet Von dpa | 05.06.2023, 15:29 Uhr

Nach einer lebensgefährlichen Messerattacke in einer Neusser Flüchtlingsunterkunft hat der Angeklagte behauptet, das Opfer habe sich selbst verletzt. „Wissen Sie, das ist bei uns in Tunesien so üblich: Wenn man jemandem was anhängen will, dann sprechen sich zwei ab“, sagte der 27-Jährige am Montag beim Prozessauftakt am Düsseldorfer Landgericht zum Richter. In diesem Fall seien dies das Opfer und dessen Bruder gewesen.