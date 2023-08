Siegen-Wittgenstein Bluttat an 23-Jähriger: Lebenspartner in Untersuchungshaft Von dpa | 15.08.2023, 17:01 Uhr | Update vor 1 Std. Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down

Nach dem gewaltsamen Tod einer 23-jährigen Frau aus Netphen bei Siegen ist ihr Lebenspartner in Untersuchungshaft gekommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag nach der Vorführung des Mannes beim Untersuchungsrichter mit. Der Mann war am Montag festgenommen worden.