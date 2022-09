Polizei Foto: Jens Büttner/ZB/dpa/Symbolbild up-down up-down Düsseldorf Blutender Mann entdeckt: Polizei sucht Zeugen Von dpa | 03.09.2022, 17:28 Uhr

Ein schwer verletzter Mann ist von einem Passanten in Düsseldorf entdeckt und nach einer Notoperation gerettet worden. Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten am Samstag, der 40-Jährige sei Opfer eines „unklaren Körperverletzungsdelikts“. Es würden dringend Zeugen gesucht. Ein Passant hatte den Mann am Freitagabend blutenden auf einem Brachgelände gefunden und die Feuerwehr alarmiert. Aus Vernehmungen des Opfers und erster Zeugen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Streit zwischen dem 40-Jährigen und mehreren Menschen auf dem Brachgelände. Genaueres sei nicht bekannt. Man ermittele auch im Bereich der Drogenszene.