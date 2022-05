ARCHIV - Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild FOTO: Philipp von Ditfurth Lippe Blitzeinschlag verursacht Dachstuhlbrand in Lügde Von dpa | 20.05.2022, 08:52 Uhr

Ein Blitz ist in ein Wohnhaus in Lügde (Kreis Lippe) am Donnerstagabend eingeschlagen und hat einen Dachstuhlbrand ausgelöst. Der Bewohner des Hauses sei bei dem Blitzeinschlag zu Hause gewesen und habe das Gebäude selbst verlassen können, teilte die Feuerwehr am späten Donnerstagabend mit. Aus dem Keller hätten die Einsatzkräfte mehrere Küken gerettet, die der Mann dort zur Aufzucht hielt. Sie seien bei einem Nachbarn untergebracht worden.