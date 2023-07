Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Unwetter Blitz setzt Dachstuhl in Brand Von dpa | 30.07.2023, 08:17 Uhr | Update vor 22 Min.

Der Dachstuhl eines Hauses in Warendorf ist bei einem Unwetter am Samstagnachmittag in Brand geraten. Die Bewohner hatten zuvor einen Blitzball im Garten sowie einen lauten Knall wahrgenommen, wie die Polizei mitteilte. Ihre Nachbarn bemerkten dann das Feuer im Dachstuhl, machten die Bewohner darauf aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. In dem Haus war auch der Strom ausgefallen. Bisherigen Ermittlungen zufolge sei davon auszugehen, dass ein Blitzeinschlag die Ursache für den Brand war. Es wurde niemand verletzt. Die Schadenhöhe war zunächst unbekannt.