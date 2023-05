Polizeiabsperrung Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Notfälle Blindgänger in City in Dortmund gefunden: Evakuierung Von dpa | 04.05.2023, 23:10 Uhr

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe in der Dortmunder City müssen am Donnerstagabend rund 900 Anwohner ihre Wohnungen verlassen. Der Blindgänger soll noch am Abend entschärft werden, wie die Stadt mitteilte. Die 250-Kilogramm-Bombe wurde im Rahmen von Bauarbeiten gefunden. In einem Radius von 300 Metern um den Fundort läuft die Evakuierung. Davon betroffen sind auch ein Seniorenwohnheim und der U-Bahnverkehr, wie es hieß. Im Operntreff im Theater Dortmund entfällt die Vorstellung „Inside Carmen“.