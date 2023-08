Kurioses Blindes Schaf von Weide entführt Von dpa | 03.08.2023, 13:05 Uhr | Update vor 15 Min. Entführtes Schaf Foto: ---/Polizei Viersen/dpa up-down up-down

Ein blindes Schaf ist am Niederrhein in einer Einkaufstasche von einer Weide entführt worden. Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag ereignete sich die Tat bereits am vergangenen Samstag in Viersen. Ein Zeuge meldete den Diebstahl des Schafes durch eine Frau. Sie hatte das blinde Tier demnach über den Weidezaun gehoben und in die Tasche gesteckt.