Wuppertal „Blessing of Bikes and Bikers": Segnung in der Citykirche Von dpa | 29.04.2022, 20:01 Uhr

Unter dem Motto „Blessing of Bikes and Bikers“ hat die katholische Citykirche Wuppertal zum Beginn der Motorrad-Saison bereits zum zehnten Mal Fahrerinnen und Fahrer sowie ihre Fahrzeuge gesegnet. Die Segnung am Freitagabend vor der St. Laurentius-Basilika im Wuppertaler Stadtteil Elberfeld wurde von Pastoralreferent Werner Kleine vorgenommen und lockte etwa 50 Biker-Besatzungen mit ihren Maschinen an. Die Segensfeier fand in Kooperation mit der Wuppertaler Polizei (Kommissariat Vorbeugung und Verkehrssicherheitsberatung) statt.