Im Torfmoorsee in Hörstel (Kreis Steinfurt) wurde am Freitag eine gestiegene Konzentration an Blaualgen festgestellt. Dies teilte der Landrat des Kreises Steinfurt am Samstag mit. Blaualgen, die laut der Mitteilung fachsprachlich als Cyanobakterien bezeichnet werden, können bei einer starken Vermehrung zu Übelkeit, Durchfall, Hautreizungen sowie Atemnot führen. Vor allem Kleinkinder, Seniorinnen und Senioren oder Immungeschwächte seien von diesen gefährdet. Das Gesundheitsamt des Kreises habe vorsorglich ein Badeverbot im Hörsteler Torfmoorsee verhängt. Kürzlich hatte sich am Möhnesee im Sauerland auch ein Verdacht auf Cyanobakterien bestätigt.