Blaulicht Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Paderborn Bissige Riesenratte „Rico“ büxt aus: Besitzer ruft Polizei Von dpa | 18.01.2023, 14:35 Uhr

Polizisten im westfälischen Büren haben sich plötzlich in einem nächtlichen Einsatz gegen eine bissige Riesen-Ratte befunden. Gambia-Riesenhamsterratte „Rico“ war seinem Besitzer aus einem Käfig ausgebüxt, als dieser mit dem Auto unterwegs zu einem Züchter war, um die ihm zu groß gewordene Ratte abzugeben, berichtete die Polizei in Paderborn am Mittwoch.