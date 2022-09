Bischof Georg Bätzing Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild up-down up-down Kirche Bischof Bätzing verteidigt Reformkurs gegen Vatikan Von dpa | 04.09.2022, 10:52 Uhr

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, hat den Reformkurs der deutschen Katholiken gegen Kritik aus dem Vatikan verteidigt. „Wer sich heute dem Dialog mit der Gegenwart entzieht, ja, ihn programmatisch zurückweist, der verliert jegliche Möglichkeit, die Gegenwartskultur auch kritisch verändernd zu durchdringen und Menschen von heute für das Evangelium Jesu Christi zu gewinnen“, sagte der Limburger Bischof am Sonntag laut Redetext in einer Predigt in Essen.