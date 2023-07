Sonne Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Bis zu 35 Grad am Wochenende in NRW Von dpa | 07.07.2023, 06:56 Uhr

Sonne und Temperaturen über 30 Grad erwarten die Menschen in Nordrhein-Westfalen zum Start des Wochenendes. Bereits am Freitag zeigt sich vielerorts die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte. Am Abend ziehen vereinzelt Wolken auf. Es bleibt aber trocken, bei Temperaturen zwischen 28 und 31 Grad. Im Bergischen Land wird es bis 27 Grad warm. In der Nacht auf Dienstag kühlt es dann auf 18 bis 13 Grad ab. Der Samstag startet zunächst heiter, im Tagesverlauf wird es dann heiß. Die Höchstwerte liegen in NRW zwischen 31 und 35 Grad, in Hochlagen zwischen 27 und 30 Grad. Am Sonntag bleibt es ähnlich warm. Nach Angaben des DWD erreichen die Höchstwerte bis zu 34 Grad. Gegen Abend kann es vereinzelt zu Schauern und Gewittern kommen.