Sonniges Wetter Foto: Federico Gambarini/dpa/Symbolbild up-down up-down Wetter Bis zu 23 Grad zum Wochenstart in NRW erwartet Von dpa | 17.10.2022, 08:15 Uhr

Die Woche in Nordrhein-Westfalen startet mit Maximaltemperaturen im zweistelligen Bereich. Bei bis zu 23 Grad soll der Montag mild, aber wolkig werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf soll es zu Regenschauern, vereinzelt auch zu Gewittern mit mitunter starken Böen kommen. Auch in der Nacht auf Dienstag soll es kräftig regnen. Am Dienstagmorgen kann es in der Südhälfte zu Starkregen und leichten Gewittern kommen.