Wolkenwetter FOTO: Annette Riedl Vorhersage Bis zu 17 Grad in NRW: Saharastaub sorgt für trübes Wetter Von dpa | 16.03.2022, 10:17 Uhr | Update vor 58 Min.

Staub aus der Sahara sorgt am Mittwoch in Nordrhein-Westfalen teils für trübes Wetter. Winde tragen derzeit Wüstensand nach Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte, bleibt es am Mittwoch trocken bei Höchstwerten von 15 Grad in Ostwestfalen und etwa 17 Grad im Rheinland. Im höheren Bergland liegen die Höchsttemperaturen bei etwa zehn Grad.